Popolare Sondrio: UnipolSai completa acquisto quota 4% a 4,15 euro per azione

Titta Ferraro 26 maggio 2021 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai ha concluso l’acquisto di 18.207.598 azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, pari a circa il 4% del capitale sociale della Banca stessa, attraverso una procedura di reverse accelerated book-building (RABB), rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri.Equita SIM ha operato quale intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’Operazione. Il corrispettivo per l’acquisto delle predette azioni è pari a 4,15 euro per ciascuna azione, per un esborso complessivo di 75,6 milioni circa. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 28 maggio 2021.Per effetto dell’Operazione, UnipolSai – che prima del perfezionamento della stessa già deteneva 13.126.000 azioni della Popolare di Sondrio, pari al 2,9% circa del capitale sociale della Banca – arriva a detenere il 6,9% circa del capitale sociale.