Popolare Bari: intesa con Amco per vendita 2 mld deteriorati lordi

Amco, full-service credit management company, interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, ha sottoscritto con la Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria un contratto di cessione, pro soluto e in blocco relativo all'acquisto di un portafoglio di crediti deteriorati di Popolare di Bari.Il portafoglio, si legge in una nota, ha un valore lordo di bilancio (Gross Book Value) di circa 2 miliardi di euro ed è composto per circa il 60% da posizioni classificate come unlikely to pay (utp) e per la parte rimanente da sofferenze. Il prezzo complessivo dell’operazione è di circa 500 milioni. Nella nota si legge che l’efficacia della cessione è condizionata al verificarsi dell’integrale versamento dell’aumento di capitale di Popolare di Bari approvato nell’assemblea dei soci che si è tenuta oggi.Amco, in qualità di full-service credit management company, propone una gestione dei crediti utp orientata a favorire la continuità aziendale e il rilancio industriale delle imprese.