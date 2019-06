Popolare Bari: dopo 30 anni finisce era Marco Jacobini. Parte riassetto storico (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 14 giugno 2019 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Fine dell'era di Marco Jacobini presso la Popolare di Bari. "Dopo 30 anni al vertice, Marco Jacobini si appresta a lasciare la presidenza di Banca Popolare di Bari". Così il Sole 24 Ore preannuncia "un riassetto di fatto storico, per la principale banca del Mezzogiorno. Presidente di lunghissimo corso, Jacobini, a quanto risulta al Sole 24Ore, non si ricandiderà in occasione della prossima assemblea dei soci, che è chiamata a rinnovare sette degli undici componenti del board, tra cui lo stesso presidente".L'occasione per dare l'addio all'istituto di famiglia - fondato nel 1960 dal padre Luigi e che oggi vede ai vertici operativi i due figli di Marco, Gianluca e Luigi - sarà appunto l'assemblea che si terrà il prossimo 14 luglio, l'ultima che Jacobini presiederà"Il Sole 24 Ore continua sottolineando che "le due settimane in più rispetto alla scadenza iniziale, prevista per il 29 giugno, formalmente consentiranno «la migliore definizione delle operazioni in corso», come comunicato ieri dall'istituto. Tra queste, c'è la valutazione dell'offerta vincolante arrivata da Sri Global, fondo guidato dal finanziere Giulio Gallazzi, che ha messo sul tavolo 65 milioni per l'acquizione della quota di controllo (pari al 73,57%) di Cassa di Risparmio di Orvieto".