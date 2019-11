Popolare Bari: dal Fidt un bond da 100 milioni per un prestito “ponte”

Alessandra Caparello 29 novembre 2019 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Un intervento “ponte” con un bond Additional Tier 1 da 80-100 milioni di euro, da far sottoscrivere al Fondo interbancario destinato alla banca pugliese per puntellare i conti di fine anno e che avrebbe il pieno supporto del Mef e della Vigilanza. Così l’ipotesi per mettere in salvo la Popolare di Bari sarebbe contenuto nel piano industriale le cui linee guida sono state oggetto del cda di martedì scorso.Per ora è tutto sulla carta, dice Il Sole 24 Ore, ma all’interno del sistema bancario italiano non manca lo scetticismo sulla bontà di un’operazione simile. A destare perplessità l’Additional tier 1 che per sua natura è uno strumento destinato a una conversione (o azzeramento) in capitale di rischio. Le banche invece puntano ad un commissariamento della Popolare pugliese pesa la prospettiva di uno shortfall di capitale stimato tra gli 800 e 900 milioni di euro, ma non è escluso che il conto possa anche lievitare.