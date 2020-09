Popolare Bari, commissari: Regione Puglia nel capitale? Opzione 'molto interessante e importante'

Laura Naka Antonelli 23 settembre 2020 - 12:16

L'ingresso della Regione Puglia nel capitale di Popolare di Bari è una ipotesi che incontra il favore dei commissari straordinari Antonio Blandini ed Enrico Ajello, che hanno parlato oggi in un'audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario.I commissari hanno sottolineato che l'opzione è "molto interessante e importante", aggiungendo che la sua concretizzazione probabilmente "si realizzerà dopo che i commissari straordinari saranno usciti dalla banca".Lo scorso 17 settembre, il governatore pugliese Michele Emiliano (riconfermato con le elezioni regionali del 20-21 settembre), a margine di un incontro a Bari con i ministri dell'Economia e degli Affari regionali, si era così espresso:"La Regione chiede di entrare nel capitale della Banca Popolare di Bari, con una propria quota rilevante, per potere dare serenità e certezze agli imprenditori, pugliesi e italiani, che intendono lavorare con questa banca". Emiliano ha rilanciato la sua proposta, che aveva già reso nota qualche mese fa.I due commissari straordinari hanno detto intanto oggi che, dopo un 2020 e 2021 in rosso, si arriverà "nel 2022 a un sostanziale pareggio e poi nel 2023 e 2024 a un risultato positivo".Pop Bari si appresta a uscire dallo stato di amministrazione straordinaria: attesa per il prossimo 15 ottobre, quando l'assemblea degli azionisti nominerà il nuovo Cda.