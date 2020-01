Popolare Bari, Codacons: dal Governo nessuna rassicurazione in favore dei risparmiatori

Alessandra Caparello 10 gennaio 2020 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Risparmiatori non rassicurati sul caso della Popolare di Bari da parte del governo. Lo sottolinea il Codacons secondo cui sulla banca pugliese regna la confusione più totale sul destino degli azionisti che hanno visto andare in fumo i propri risparmi. Lo afferma il Codacons, che domani incontrerà azionisti e obbligazionisti della banca nel corso di un’assemblea pubblica indetta a Bari.Riteniamo che l’unica possibilità per i risparmiatori per tutelare i propri diritti e ottenere il rimborso dei soldi persi sia attivarsi sul fronte legale, costituendosi fin da subito come soggetti offesi nelle inchieste della magistratura – spiega il Codacons – Le misure annunciate dal Governo non basteranno infatti a coprire le perdite subite dagli azionisti, mentre è incerto il destino di chi detiene obbligazioni subordinate della banca.