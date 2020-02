Popolare Bari: Castelli, "necessario fare chiarezza, serve al Paese"

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

"Sulla vicenda della Popolare di Bari è necessario fare chiarezza, serve al Paese e al sistema bancario tutto. Per questo ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura per il lavoro che stanno portando avanti”. A dirlo il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.La Banca Popolare di Bari resta in primo piano dopo l'arresto di Marco e Gianluca Giacobini, il primo ex presidente del Cda e amministratore di fatto della banca pugliese e il secondo vice direttore generale e direttore generale di fatto dell'istituto. La Guardia di Finanza di Bari ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Jacobini padre e figlio.