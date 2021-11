Pop Sondrio, Cimbri (Unipol) su M&A: 'le scelte sono della banca, pronti a sostenerla in aggregazioni o difenderla da attacchi'

Redazione Finanza 11 novembre 2021 - 13:57

MILANO (Finanza.com)

Popolare di Sondrio? "Pronti a supportarla in aggregazioni o a difenderla". Così Carlo Cimbri, amministratore delegato di Unipol. Da segnalare che Unipol è il maggiore azionista di Bper, con il 19%, così come è maggiore azionista della banca valtellinese Pop Sondrio, con una quota del 9,5%."Con Sondrio possiamo fare molto di più anche solo con la distribuzione di prodotti assicurativi. Le scelte sono della banca, quindi se la banca vorrà crescere attraverso aggregazioni valuteremo con loro se possiamo supportarli. Se invece vuole rimanere nell'attuale configurazione saremo soddisfatti. La nostra è una presenza di azionisti di lungo periodo, a supporto dei nostri interessi come distributori e a difesa della banca se dovesse essere attaccata da altri soggetti".Il titolo Popolare di Sondrio cede a Piazza Affari lo 0,89% del suo valore. Unipol è in lieve rialzo.