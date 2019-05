Pop Bari studia piano B: cessione di Cr Orvieto e scissione in due (Corriere)

Valeria Panigada 29 maggio 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

LaPopolare di Bari, in attesa dell'emendamento sulle aggregazioni bancarie che prevede agevolazioni fiscali, studia un piano B. Secondo quanto ha riportato oggi Il Corriere della Sera, l'istituto guidato da Vincenzo De Bustis starebbe pensando di cedere Cr Orvieto, di cui detiene il 74%. Un fondo avrebbe già espresso interesse e nelle prossime settimane dovrebbero giungere altre due offerte, da parte di un altro fondo e di una banca. Tra questi due nuovi interessati, il quotidiano fa il nome di Bper, ma non ci sono conferme. Oltre alla vendita, la Popolare di Bari starebbe lavorando al processo di scissione in due, da una parte la banca spa e dall'altra la banca cooperativa sul territorio.