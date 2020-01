Pop Bari: commissari annunciano due diligence per verificare la ricapitalizzazione

Alessandra Caparello 8 gennaio 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

In avvio una due diligence con lo scopo di verificare la necessaria ricapitalizzazione ipotizzata in circa 1,4 miliardi con l’apporto del Fitd e del Mediocredito centrale. Lo hanno annunciato in audizione in Parlamento i commissari straordinari Antonio Blandini ed Enrico Ajello che dalla fine dello scorso anno gestiscono l’istituto pugliese. “La situazione della banca richiede di sicuro una ricapitalizzazione, ma non è possibile ancora una precisa quantificazione”. I commissari hanno poi sottolineato come sia necessaria una celere e attenta “due diligence sugli attivi, in particolare sui crediti, e anche sui rischi per controversie e rischi legali”.