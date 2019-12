Pop Bari, AD De Bustis: "Banca è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato"

Alessandra Caparello 17 dicembre 2019 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

“Non c'è rischio di commissariamento. C'è un piano industriale serio che prevede gli interventi di investitori istituzionali, una parte pubblica e una parte privata, cioè il Fondo interbancario, con un percorso light, non stiamo parlando di Genova, passata per il commissariamento, e meno che mai delle banche venete". Così il 10 dicembre scorso il presidente della Popolare di Bari, Gianvito Giannelli, parlava ai manager della banca in una riunione i cui file audio sono pubblicati dal portale Fanpage.it.“Abbiamo iniziato un percorso di messa in sicurezza della banca, un percorso ufficiale che è assistito dalla vigilanza in tutti i suoi passaggi. Sarà un percorso molto breve per i primi passaggi che si chiuderà prima di Natale", assicurava Giannelli. Anche l'ad di Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis, sempre parlando ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre scorso, affermava: “Quando sono arrivato la prima volta c'era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali. Tutti truccati. Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati". "È stato veramente irresponsabile quello che è successo negli ultimi tre, quattro anni. Questa banca è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato" ha concluso De Bustis.