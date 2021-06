Ponte Morandi: procura Genova chiede processo per 59 imputati tra cui ed AD Atlantia Castellucci

Alessandra Caparello 25 giugno 2021 - 12:50

MILANO (Finanza.com)

Richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 59 imputati, fra ex dirigenti e dipendenti del gruppo Atlantia, funzionari del Ministero delle Infrastrutture e delle due società Autostrade per l'Italia e Spea per il crollo del ponte Morandi del 2018.Fra i 59 imputati figurano l'ex AD di Atlantia e Aspi Giovanni Castellucci e l'ex numero uno di Spea, azienda a capo delle manutenzioni, sempre del gruppo Atlantia, Antonino Galatà.