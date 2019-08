Ponte Morandi: Di Maio, avviare la revoca della concessione ad Autostrade

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

"Atutti i rappresentanti politici di vari colori politici che oggi hanno chiesto verità e giustizia per le vittime, io rispondo: potete farlo, possiamo farlo, revochiamo la concessione!". Così si conclude il post su Facebook del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime del Ponte Morandi, in corso a Genova. Il leader pentastellato ribadisce la sua volontà a revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia (gruppo Atlantia). Questo, è "il compito di chi deve adoperarsi per rendere giustizia a quelle persone".