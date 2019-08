Ponte Morandi: Conte, aperto tavolo tecnico per aiutare familiari delle vittime su spese giudiziarie

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 12:32

MILANO (Finanza.com)

"Abbiamo lavorato intensamente per mantenere l'impegno assunto e assicurare una dimora a chi l'aveva persa, dobbiamo lavorare ancora ne sono consapevole anche per i familiari delle vittime. Alcuni hanno già ricevuto indennizzi e risarcimento ma abbiamo aperto un tavolo tecnico nei giorni scorsi per capire come erogare loro gli anticipi per affrontare le spese giudiziarie". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso del suo intervento alla cerimonia di commemorazione dlele 43 vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto esattamente un anno fa. "Tutto ciò - ha proseguito Conte - non ci fa dimenticare le vittime e invocheremo giustizia".