Ponte Morandi, Atlantia: Fiamme Gialle sequestrano verbali delle riunioni del cda degli ultimi dieci anni (FT)

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato i verbali delle riunioni degli ultimi dieci anni del cda di Atlantia, la cui controllata Autostrade per l’Italia gestiva il Ponte Morandi che lo scorso 14 agosto è crollato uccidendo 43 persone. Lo riporta oggi il Financial Times.Ieri sempre il quotidiano economico della City aveva parlato di un documento interno di Atylantia di dieci anni fa in cui erano già noti le criticità del viadotto. Un funzionario della polizia, scrive il Financial Times, ha confermato che l'obiettivo dell'operazione, che si è svolta martedì, era quello di determinare se e come eventuali problemi di sicurezza che coinvolgevano il ponte Morandi fossero stati portati all'attenzione del consiglio. In borsa il titolo Atlantia non sembra risentire delle ultime notizie segnando al momento un rialzo dello 0,58% a 24,22 euro.