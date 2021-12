Polizze vita dormienti: ancora nessun accesso diretto all'anagrafe, Ivass corre ai ripari con servizio ad hoc

Redazione Finanza 13 dicembre 2021 - 12:38

Finanza.com

Nonc'è ancora l'accesso diretto delle compagnie assicurative all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) recentemente costituita che dovrebbe consentire di accedere direttamente ai dati sui decessi proprio per evitare il fenomeno delle polizze dormienti. Nell'attesa della definizione delle modalità di accesso diretto, l'Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha deciso di offrire alle compagnie assicurative italiane ed estere, anche per il 2021, il servizio di incrocio tra i codici fiscali degli assicurati italiani e i dati sui decessi disponibili presso l’anagrafe tributaria, in modo da agevolare la ricerca di polizze relative ad assicurati deceduti, non riscosse dai beneficiari. I dati raccolti dall’Ivass aiuteranno le imprese di assicurazione ad individuare le polizze da pagare ai beneficiari, che dovranno essere contattati per una pronta liquidazione dei capitali assicurati.