Polizze Vita, UniCredit: ultimato riassetto joint venture con i francesi di Cnp

25 novembre 2021

MILANO (Finanza.com)

"UniCredit raduna le polizze Vita: pronta la maxi joint venture con Cnp". Così oggi il Sole 24 Ore, scrivendo, in vista dell'attesissima presentazione del piano industriale di UCG prevista per il prossimo 9 dicembre:UniCredit starebbe, in base a quanto risulta al quotidiano di Confindustria, "per chiudere il riassetto della joint venture stretta con i francesi di Cnp Assurances. L'operazione con il partner assicurativo d'Oltralpe è in realtà ad ampio respiro. Il primo step è atteso la prossima settimana, proprio alla vigilia della presentazione del piano, quando è previsto il closing del deal che prevede il formale subentro di Cnp ad Aviva in Aviva Vita, joint venture che vede piazza Gae Aulenti al 49% con Cnp al 51%. Definito a marzo scorso, quando Aviva aveva deciso di uscire dall'Italia e cedere la propria quota per 543 milioni, il riassetto vedrà poi un secondo atto subito dopo. E prevede l'integrazione dell'ormai ex Aviva Vita con l'altra alleanza stretta tra UniCredit e la stessa controparte francese, ovvero Cnp UniCredit Vita, dove la banca milanese è al 39%, Cnp al 57% e Cardiff con il 4%. Possibile che il deal prenda forma entro la presentazione del piano".