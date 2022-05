Pmi servizi Italia: ad aprile cresce e tocca più rapido tasso crescita da novembre 2021

Redazione Finanza 4 maggio 2022 - 09:59

MILANO (Finanza.com)

Nuova forte performance del settore servizi in Italia. L'Indice destagionalizzato S&P Global Pmi dell’attività terziaria in Italia ha registrato ad aprile 55,7 punti, in rialzo da 52,1 di marzo. Il dato ha segnato il terzo mese consecutivo di crescita della produzione terziaria, indicando il più rapido tasso di crescita da novembre 2021, e generalmente elevato.