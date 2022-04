Plus500: nel Q1 2022 crescono ricavi e clienti

Giulio Visigalli 12 aprile 2022 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Plus500, gruppo fintech multi-asset specializzato nella gestione di piattaforme di trading, ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre del 2022 terminato il 31 marzo. Tali risultati evidenziano tutte le metriche operative e finanziarie in miglioramento rispetto all'ultimo trimestre del 2021. I ricavi del Q1 2022 si sono attestati a 270,9 milioni di dollari in crescita del 68% rispetto ai ricavi del Q4 2021 e +33% rispetto al primo trimestre del 2021. Cresce anche l'Ebitda attestandosi a 161,6 milioni di dollari, +128% rispetto al quarto trimestre del 2021. Crescono del 2% (rispetto al Q4 2021) i nuovi clienti. Questi risultati sono supportati da continui investimenti in innovazione e sviluppo e supportata dalla base di costi snella e flessibile.