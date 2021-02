Più di 100 economisti europei lanciano appello alla Bce per cancellazione debiti pubblici area euro

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2021 - 10:12

Più di 100 economisti europei, tra cui Thomas Piketty, hanno lanciato un appello a favore della cancellazione dei debiti pubblici in mano alla Banca centrale europea per facilitare la ripresa dalla crisi scatenata dalla pandemia coronavirus-Covid-19. In una lettera aperta inviata ai principali quotidiani dei paesi dell'Eurozona, gli economisti hanno fatto notare che un quarto dei debiti pubblici dei paesi dell'area euro è detenuto al momento dalla Banca centrale europea. Una sua eventuale cancellazione, hanno sottolineato, insieme all'impegno di spendere la somma con investimenti nella transizione green e in progetti sociali, creerebbe un pacchetto di stimoli di quasi 2,5 trilioni di euro.