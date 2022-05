Piteco: ceduta la partecipazione di controllo in Juniper Payments

simone borghi 12 maggio 2022 - 09:40

MILANO (Finanza.com)

Piteco, attraverso la controllata al 100% Piteco North America, ha ceduto la propria partecipazione di controllo pari al 60% di Juniper Payments, società attiva nel settore dei digital payments e clearing house, in favore della società americana no profit PSCU Incorporated d/b/a PSCU. L’accordo prevede inoltre la cessione delle partecipazioni detenute dagli ulteriori soci di Juniper.Il corrispettivo della cessione dell’intera partecipazione (100%) di Juniper è stato convenuto in un importo pari all’enterprise value (pari a 20 milioni di dollari) ed è soggetto ad aggiustamento prezzo post-closing.L’operazione si inserisce nella strategia di ottimizzazione delle risorse finanziarie per l’attività di M&A del Gruppo Piteco in un’ottica di sviluppo nonché di rafforzamento e maggior focalizzazione dei risultati, con l'obiettivo di accrescere valore per gli azionisti.