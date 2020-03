Piteco acquisisce il ramo d'azienda Everymake

Alessandra Caparello 20 marzo 2020 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Sottoscritto il contratto preliminare per l'acquisizione del Ramo di Azienda Everymake dalla società Every make srl da parte di Piteco.Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Ramo di Azienda Everymake ha registrato ricavi pari a Euro 0,5 milioni, principalmente generati da canoni ricorrenti. I Clienti gestiti sono stati 23, principalmente Utilities del mercato italiano. Il ramo d'azienda acquisito da Piteco comprende prodotti software in cloud per il data matching dei dati principalmente di natura finanziaria, offrendo soluzioni verticali per il settore delle utilities, delle società finanziarie, del credito al consumo, società di leasing e factoring e altri settori analoghi. L’operazione avviene in continuità con il trasferimento di tutto il personale e la garanzia per i clienti di mantenimento dei servizi erogati."Questa operazione conferma il ruolo di Piteco come operatore leader nel settore del software finanziario, ci consente di ampliare la nostra offerta con un prodotto estremamente innovativo e all’avanguardia, su cui continueremo ovviamente ad investire, altamente specializzato per alcuni settori merceologici sui quali siamo già molto presenti con le altre nostre soluzioni di tesoreria consentendoci quindi un’ampia attività di cross selling, permettendo alle nostre società di cogliere nuove sinergie e opportunità di business proponendo ai Clienti le tecnologie in cloud verticali di cui il Gruppo dispone. Ci pare importante in un momento così particolare e difficile per il paese confermare le nostre strategie ed i nostri piani di crescita, continuando nel percorso di acquisizioni di realtà altamente specializzate iniziato nello scorso 2015” commenta Paolo Virenti, AD Piteco.