Pisapia: "come previsto governo italiano riceve sonoro ceffone da Ue"

Daniela La Cava 5 giugno 2019 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

"Come ampiamente previsto il Governo italiano riceve un sonoro ceffone dalla Commissione Europea. Le ultime scelte politiche promosse da questo Esecutivo vengono espressamente definite dannose per l'economia. Il fondo monetario internazionale ribadisce come il debito italiano sia un rischio per l'Eurozona. Il governo moribondo gialloverde non può invocare complotti contro l'Italia. I primi a condannarli per le bugie che continuano a dire agli italiani sono i loro cosiddetti alleati di Visegrad". Questo il commento dell'ex sindaco di Milano ed eurodeputato, Giuliano Pisapia, dopo la decisione di Bruxelles che ha raccomandato al Consiglio europeo di avviare una procedura di infrazione contro il paese per debito eccessivo.