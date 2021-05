Pirelli: trimestre leggermente meglio nonostante leva operativa penalizzata dal ritorno di alcuni costi (analisti)

Alessandra Caparello 13 maggio 2021 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

In flessione a Piazza Affari il titolo Pirelli che al momento segna -0,87% a 4,56 euro. Il primo trimestre è leggermente meglio a livello operativo dice Equita con revenues a +18% a 1,25 (volumi +22%, price-mix +2.3% e forex -6.1%) contro 1,17 miliardi del consensus. “Nonostante i forti volumi con drop-through sull`EBIT al 41% (in linea col target di 40-45%) e il mix di prodotto positivo (HV sales +23%/volumi +29% e standard sales +7%/volumi +15%), leva operativa deludente (solo 14%) a causa del ritorno di una parte dei costi discrezionali tagliati nel 2020 per la pandemia” affermano gli analisti secondo cui però questo effetto sparirà nei prossimi trimestri.Per questo il management è fiducioso di centrare le guidance 2021 (confermate) nella parte alta in assenza di disruption.