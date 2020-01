Pirelli sui minimi di giornata, pesa nuovo warning rivale Nokian

Daniela La Cava 24 gennaio 2020 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana prende il via in calo per Pirelli, unico segno negativo del Ftse Mib nelle prime battute di giornata. Il titolo del gruppo degli pneumatici italiano si muove sui minimi di giornata, cedendo circa l'1,7% a 4,829 euro in scia al debole outlook lanciato dalla concorrente Nokian. In particolare, il gruppo scandinavo ha fatto sapere che le vendite sono attese in flessione nel corso del 2020 e il risultato operativo "sarà significativamente inferiore a quanto registrato nel 2019"."Nuovo warning di Nokian, dovuto principalmente a questioni specifiche (come la Russia e i costi per l’espansione), ma genera qualche ulteriore dubbio sul settore", commentano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold e il target di 6,6 euro su Pirelli. "Sebbene il warning sia da attribuire a problemi specifici della società e l’esposizione alla Russia sia bassa sia per Pirelli (3% delle vendite) sia Michelin (stimiamo pochi punti percentuali) genera qualche dubbio addizionale sulla capacità del settore di mantenere/migliorare il margini operativi", aggiungono da Equita.