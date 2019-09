Pirelli sovraperforma il Ftse Mib, focus su operazione Camfin

Daniela La Cava 27 settembre 2019 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Tra i migliori titoli del Ftse Mib si fa largo questa mattina Pirelli, con la nuova operazione di Camfin sotto i riflettori. Il titolo del gruppo degli pneumatici sta salendo dell'1,81% a 5,504 euro, sovraperformando il Ftse Mib che avanza dello 0,32 per cento.Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione buy su Pirelli in scia alla notizia che "Camfin, holding controllata dall'a.d. Marco Tronchetti Provera che attualmente detiene l`11% di Pirelli, ha sottoscritto un’altra opzione `call spread` con scadenza settembre 2022 avente come sottostante lo 0.89% del capitale di Pirelli". Gli esperti pongono l'accento sul fatto che "includendo le due call già annunciate di recente (su un altro 4% con scadenza settembre 2022) Camfin ha `prenotato` il 4,9% del capitale dopo che l`11 settembre aveva dichiarato di essere disponibile a rilevare fino al 5%".