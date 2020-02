Pirelli sotto pressione dopo conti Michelin: Equita taglia target a 5,9 euro

Daniela La Cava 11 febbraio 2020 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Seduta sotto pressione per Pirelli a Piazza Affari, dove mostra una flessione dello 0,8% a 4,47 euro. A pesare le indicazioni in arrivo sull'intero settore europeo, da ultime le informazioni dei francesi di Michelin che hanno presentato ieri a mercati chiusi i numeri del 2019. "Alla luce del recente newsflow negativo sul settore (come il profit warning lanciato da Nokian, oltre alle indicazioni provenienti da Michelin) riduciamo le stime su Pirelli", scrivono gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold sul gruppo italiano degli pneumatici, ma tagliano dell'11% il prezzo obiettivo a 5,9 euro."Sebbene l'High Value continui a crescere (ieri Michelin ha confermato una crescita dei volumi fino al 2021), riteniamo che il peggioramento del contesto macro renda più difficile centrare le nostre aspettative", aggiungono gli esperti della sim milanese.Pirelli presenterà il business plan il prossimo 19 febbraio.