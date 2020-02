Pirelli soffre in Borsa: Imi taglia rating a hold, focus su business plan del 19 febbraio

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Tra i titoli del comparto industriale di Piazza Affari soffre Pirelli, mostrando una contrazione di circa l'1,7% a 4,53 euro. Gli analisti di Banca Imi hanno ridotto la raccomandazione da add a hold, con il prezzo obiettivo che passa da 6,1 a 5 euro, in vista della presentazione dei risultati finanziari per l'esercizio 2019 e del nuovo piano industriale al 2022."In uno scenario di mercato caratterizzato da un rallentamento della produzione automobilistica e dalla pressione sui prezzi, big come Michelin e Nokian hanno già indicato di attendersi un debole 2020. Allo stesso modo, prevediamo che il business plan di Pirelli sarà basato su margini difensivi e assunzioni conservative sul mercato automobilistico per il 2020", segnalano gli esperti.