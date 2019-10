Pirelli senza verve in Borsa: Banca Imi porta rating da buy ad add, tp limato a 6,1 euro

Daniela La Cava 22 ottobre 2019 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Seduta all'insegna della debolezza per Pirelli a Piazza Affari, dove mostra una flessione dello 0,66% a 5,418 euro. Il gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera è finito sotto la lente di Banca Imi che ha portato la raccomandazione ad add dal precedente buy e il target price a 6,1 da 6,7 euro."Dato il deterioramento delle aspettative della produzione di auto per la seconda parte del 2019 e per il 2020, assumiamo una visione più prudente sui profitti di Pirelli", scrivono gli analisti di Banca Imi che hanno abbassato le previsioni sull'utile per azione (Eps) rettificato del 7,1% nel 2019 e del 4,6% per il 2020. Secondo gli esperti, il Capital markets day dovrebbe rappresentare un catalyst per il titolo, con "il management alle prese in maniera attiva con la salvaguardia della redditività in uno scenario deteriorato".