Pirelli scivola in Borsa: pesa il "sell" di Goldman Sachs

Alessandra Caparello 24 giugno 2021 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

I produttori europei di pneumatici hanno avuto performance del 20% migliori rispetto ai produttori di componenti per auto negli ultimi tre anni, ma si potrà assistere a un cambiamento ciclico.Così Goldman sachs che ha rivisto al ribasso la valutazione da neutral a sell su Pirelli con un obiettivo di prezzo abbassato da 4,80 a 4,70 euro per azione. Al momento a Piazza Affari il titolo è in coda al Ftse Mib a circa - 2% a