Pirelli, ricevuta linea di credito ESG da 1,6 mld a 5 anni

Valeria Panigada 22 febbraio 2022 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Pirelli ha perfezionato la firma di una linea bancaria a 5 anni da 1,6 miliardi di euro con un pool di primarie banche nazionali e internazionali. La nuova linea, con obiettivi ESG, consentirà di rimborsare debito in scadenza a giugno e sostituire 700 milioni di una linea disponibile e non utilizzata in scadenza a giugno, aumentando quindi la flessibilità finanziaria. L’operazione, precisa Pirelli, permette di ottimizzare il profilo del debito del gruppo, allungandone le scadenze.