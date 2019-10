Pirelli: preview conti 3° trimestre, sguardo rivolto anche alla guidance

simone borghi 29 ottobre 2019 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Occhi puntati su Pirelli che oggi dopo la chiusura dei mercati (alle 18:30 italiane) alzerà il velo sui conti del terzo trimestre 2019. Nel frattempo il titolo cede oltre mezzo punto percentuale a Piazza Affari in area 5,8 euro.Il consensus raccolto da Bloomberg stima ricavi trimestrali pari a 1,35 miliardi di euro ed Ebit adjusted per 248 milioni. Le previsioni di Bloomberg sull’intero 2019 indicano ricavi pari a 5,28 miliardi ed Ebit adjusted di 914,9 milioni.Gli analisti di Mediobanca (che hanno rating neutral su Pirelli) si aspettano una leggera diminuzione su base annua dell’Ebit del terzo trimestre. Secondo la banca d’affari è la guidance 2019 è a rischio: “Pirelli dovrebbe aumentare l'Ebit del 16% in 4Q per uguagliare il target aziendale e del +9% per raggiungere le stime di consensus”.HSBC (che consigli il Buy su Pirelli) si aspetta risultati solidi nel terzo trimestre e la conferma della guidance. Il Capital Market Day dell’11 dicembre si concentrerà sulla riduzione dei costi e sulla liquidità.Gli esperti di Equita (che raccomandano il Buy con target price a 7,2 euro) segnalano che “il consensus aggiornato di recente dalla società stima un Ebit adjusted del 2109 a 932 milioni, leggermente inferiore al minimo della guidance pari a 950-1.010 milioni (contro i 954 milioni stimati da Equita)”.