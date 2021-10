Pirelli positiva, per Equita sponda arriva da conti di Michelin

Redazione Finanza 26 ottobre 2021 - 12:24

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva per Pirelli a Piazza Affari, dove avanza di circa il 2% sostenuta dai risultati della francese Michelin. In particolare, gli analisti di Equita hanno aumentato di 50 punti base il peso di Pirelli nel proprio portafoglio principale indicando che "i trend evidenziati dai risultati di Michelin valgano anche per i principali altri operatori del settore". "Per Michelin - sottolineano da Equita- è stato nettamente superiore alle attese il forte price-mix ed è stata confermata la capacità di ribaltare sui clienti i rincari sia di materie prime che costi di energia, ulteriormente confermati dal terzo rialzo dei listini dell’anno (in media +3/4%) che Michelin ha implementato tra settembre e ottobre"."Per questo confermiamo la nostra idea che la guidance 2021 di Pirelli acquisisca visibilità nonostante il calo dei volumi del secondo semestre a causa dello shortage di chip", indicano gli analisti della sim che mantengono la raccomandazione buy e il target di 6,2 euro su Pirelli.