Pirelli: per Mediobanca S. "nessun impatto significativo" da conferma Tronchetti ceo

23 giugno 2020

Movimenti positivi per Pirelli a Piazza Affari, dove mostra una crescita di oltre l'1% a un passo dai 4 euro. Ieri il consiglio di amministrazione del gruppo ha nominato Marco Tronchetti Provera vicepresidente esecutivo e amministratore delegato attribuendogli i poteri per la gestione operativa di Pirelli."Nessun impatto significativo da questa notizia che era ampiamente prevista", commentano gli analisti di Mediobanca Securities che mantengono il rating underperform e target di 3,7 euro su Pirelli. "Non si prevede un cambiamento della governance di Pirelli, che riflette il patto tra Tronchetti Provera (che detiene il 10% del capitale di Pirelli attraverso Camfin) e ChemChina (il 45,5% del capitale di Pirelli attraverso Marco Polo) - aggiungono gli esperti di piazzetta Cuccia -. Tronchetti rimarrĂ CEO del Gruppo fino al maggio 2023 e designerĂ un nuovo ceo entro la fine del 2022".