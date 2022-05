Pirelli: ok da assemblea a distribuzione dividendo di 0,161€

Redazione Finanza 18 maggio 2022 - 14:12

L’assemblea di Pirelli ha approvato, con oltre il 99,9% del capitale rappresentato, il bilancio dell’esercizio 2021, chiuso con un utile netto della capogruppo di 216,6 milioni di euro, deliberando la distribuzione di un dividendo di 0,161 euro per azione ordinaria pari a un monte dividendi di 161 milioni di euro al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento il 25 maggio 2022 (con data di stacco cedola 23 maggio e record date 24 maggio).L’assemblea ha inoltre dato il via libera alla politica sulla remunerazione relativa al 2022 (con l’85,19% del capitale presente) e ha espresso il proprio parere favorevole (con l’84,54% del capitale presente) alla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021. L'assemblea ha anche approvato (con l’88,31% del capitale presente) l’adozione del piano di incentivazione monetario per il triennio 2022-2024 destinato alla generalità del management del gruppo. Ha infine approvato (con l’85,62% del capitale presente) i meccanismi di eventuale aggiustamento della sola quantificazione degli obiettivi inclusi nei piani di incentivazione monetari per i trienni 2020-2022 e 2021-2023, in linea con quanto già previsto dalla politica sulla remunerazione relativa al 2022.