Pirelli non cambia, Tronchetti al timone fino al 2023 (Repubblica)

Titta Ferraro 19 luglio 2019 - 08:55

MILANO (Finanza.com)

Marco Tronchetti Provera non molla il timone di Pirelli. Lo storico amministratore delegato nonché azionista (possiede circa il 4% del capitale attraverso Camfin, la holding che a sua volta ha il 10,2% delle azioni), stando a quanto riferisce oggi Repubblica, sarebbe riuscito a farsi confermare da ChemChina (45% del capitale) alla guida della società fino all’approvazione del bilancio 2022.L'articolo a firma Sara Bennewitz riferisce che sarà quindi Trinchetti a completare la migrazione verso il segmento di alta gamma. L’accordo dovrebbe essere formalizzato entro il primo agosto, quando insieme alla semestrale sarà annunciata la data del nuovo piano industriale. Le previsioni per il triennio 2020-2022 saranno illustrate insieme ai risultati dei primi nove mesi, che al momento sono attesi per il 12 novembre.Un piano che andrà a correggere al ribasso quanto indicato in sede di ritorno in Borsa nell’ottobre del 2017. Il difficile contesto di mercato, dove i costi delle materie prime mettono sotto pressione i margini e i ricavi soffrono insieme al comparto auto, fa propendere gli analisti a credere che in occasione della semestrale Pirelli lancerà un warning sui ricavi 2019 rivedendo al ribasso anche le stime di redditività.