Pirelli: minimi aggiustamenti alle stime e target +2% in attesa del business plan del 31 marzo (analisti)

11 marzo 2021

MILANO (Finanza.com)

Accelera in Borsa il titolo Pirelli che al momento segna +2,36% a 5,07 euro. Il gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera ha registrato risultati per il quarto trimestre del 2020 in linea con le attese mentre la guidance 2020 sono state rispettate con volumi leggermente superiori.Nella guidance 2021 si prevedono sales a +9-12% 4.7/4.8 in linea con l’ attesa di 4.75/consensus a 4.72bn di Equita. Limitati aggiustamenti alle stime 2021 con l’utile netto a 14% a 220mn per costi non ricorrenti. Gli analisti della Sim milanese si attendono minimi aggiustamenti alle stime (target +2%) in attesa del business plan del 31 marzo.