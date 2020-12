Pirelli, marcia in più sul Ftse Mib: sponda da stime Continental

Daniela La Cava 17 dicembre 2020 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Pirelli resta sotto osservazione a Piazza Affari. Il titolo del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera conquista oggi la vetta del Ftse Mib, forte di un rialzo di circa il 3,6% (da inizio anno il saldo è negativo e pari a -9,81%).Dopo la debolezza vista in avvio d'ottava si mette in luce il titolo grazie delle buone indicazioni arrivate dal competitor tedesco Continental che ieri ha illustrato nel corso del Capital Market Days le nuove stime. Nel dettaglio, il big europeo degli pneumatici si attende un Ebit margin rettificato che passa dall'8% all'11% nel medio termine. "In particolare, l'area di business 'Tyres' sta puntando a espandersi nei mercati in crescita di Asia e Nord America", si legge nel comunicato di Continental.