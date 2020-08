Pirelli maglia nera del Ftse Mib dopo conti in rosso e taglio guidance 2020

Titta Ferraro 6 agosto 2020 - 09:53

MILANO (Finanza.com)

Profondo rosso a Piazza Affari per Pirelli che cede il 4,37% a 3,536 euro. Il gruppo degli pneumatici ha terminato la prima metà del 2020 con ricavi per 1,82 miliardi di euro, in calo del 31,6%. L’EBIT adjusted è scivolato a 66,7 milioni di euro (-84,8%), mentre il risultato netto del semestre è in perdita per 101,7 milioni di euro,rispetto all’utile di 307 milioni di un ano prima.Tagliata la guidance 2020. I ricavi sono visti tra 4,15 e 4,25 miliardi di euro (dai 4,3-4,4 miliardi precedentemente indicati) e il margine Ebit adjusted è stimato fra circa 12% e circa 13% (circa 14% e circa 15% la precedente stima).