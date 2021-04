Pirelli incassa la promozione di Equita, tp sale del 7%

Daniela La Cava 1 aprile 2021 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Pirelli incassa la promozione di Equita all'indomani della presentazione del nuovo piano industriale. Gli analisti hanno rivisto al rialzo del 7% il prezzo obiettivo, che è passato a 5,9 euro, e confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) sul gruppo degli pneumatici. "La guidance 2021, con cui sia noi che il consensus siamo allineati, è stata confermata”, sottolineano gli esperti che definiscono "ragionevoli le assunzioni del piano di volumi a +11/13% e di un price mix a +2,5/3%. Come previsto, segnalano da Equita, i driver sono il rimbalzo dei volumi di mercato, la crescita della divisione HV/prestige con ricadute positive su volumi/mix e il taglio dei costi. “Ad essi si aggiunge la crescita dei tyre per auto elettriche anche se diluita nel tempo, ma è un oligopolio con barriere all’entrata e return on sales superiore alla media", aggiungono gli analisti.