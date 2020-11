Pirelli in testa al Ftse Mib, per Intesa Sanpaolo il titolo è buy con upside potenziale è del 20%

Titta Ferraro 30 novembre 2020 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Scatto in testa al Ftse Mib oggi per Pirelli (+2,9% a 4,47 euro)che si giova della promozione arrivata dagli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno alzato la raccomandazione da "add" a "buy" con un obiettivo di prezzo salito a 5,4 euro per azione. La nuova valutazione implica un potenziale upside del 20% circa rispetto ai prezzi attuali.Gli annunci sui vaccini, che potranno essere disponibili già nei prossimi mesi, alimentano la fiducia sulle proiezioni sull'andamento del settore auto globale e a detta di Intesa Sanpaolo il 2021 potrebbe riservare un incremento del 13% della produzione globale. Pirelli si potrebbe inoltre giovare dell'esposizione in mercati quali Usa e Cina.