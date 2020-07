Pirelli in rosso: Equita resta su hold dopo parole Tronchetti

Daniela La Cava 10 luglio 2020 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Primi spunti di giornata in rosso per Pirelli in Borsa. Il titolo del big italiano degli pneumatici si muove in calo dello 0,70%, viaggiando in area 3,614 euro. Il mercato si concentra sulle dichiarazioni dell'amministratore delegato, Marco Tronchetti Provera, che, in una intervista a "Il Sole 24 Ore" si sofferma su alcuni aspetti macro-politici e fornisce indicazioni sulla guidance 2020, con una "generazione di cassa positiva" e senza fare "nessun cenno alla marginalità". "Il secondo trimestre, in particolare il mese di aprile, resterà nella storia - dichiara Tronchetti Provera al quotidiano finanziario -. Con oltre 4 miliardi di persone in lockdown l’economia si è fermata".Gli analisti di Equita, che confermano la raccomandazione hold su Pirelli, scrivono: "Restiamo dell`idea che le guidance 2020 debbano essere abbassate in quanto aspettandoci una perdita di adjusted Ebit intorno a 80 milioni di euro nel secondo trimestre, per raggiungere anche l'estremo inferiore dell`obiettivo d'esercizio ci sarebbe bisogno di una performance nel secondo trimestre 2020 simile o migliore a quella del secondo trimestre 2019, uno scenario improbabile alla luce della limitata visibilità della velocità del recupero, della persistente debolezza dell’America Latina e dell'ulteriore pressione sul forex dei Paesi emergenti".