Pirelli deraglia sul finale a chiude a -6%, Tronchetti freddo su mossa Brembo

Titta Ferraro 1 aprile 2020 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in forte affanno per Pirelli (-6,34% a 3,058 euro) che era arrivato fino a +4% in avvio sulla scia delle novità nell'azionariato. Brembo ha infatti annunciato di essere entrata nel capitale del colosso dei pneumatici con una quota pari al 2,43% del capitale di Pirelli. Brembo precisa che ha deciso di investire in Pirelli adottando un approccio non speculativo e di lungo periodo.Tra i possibili scenari c'è quello di una fusione Brembo-Pirelli, ipotesi già circolata in passato. Ma Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, ha affermato che non c’è alcun progetto di fusione tra Pirelli e Brembo.