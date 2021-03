Pirelli decelera in Borsa: nel business plan nessun cambiamento di strategia (analisti)

Alessandra Caparello 31 marzo 2021 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Cede terreno oggi in Borsa il titolo Pirelli che al momento segna una flessione dello 0,27% a 5,17 euro. Oggi pomeriggio verrà presentato il business plan ed Equita non si attende alcun cambiamento di strategia: il focus resterà su sviluppo dell`HV e miglioramento del FCF. “Ci aspettiamo maggiori dettagli sulla guidance 2021 (comunicata ad inizio mese insieme ai risultati del FY20) per migliorarne la visibilità. Previsto anche l’annuncio delle aspettative per il 2022 e della view per il 2025”.Inoltre per il 2021 sia le stime di consensus raccolte dalla società che quelle della Sim sono sostanzialmente allineate alle guidance con fatturato a +9/12% a 4.7/4.8 contro l’attesa degli analisti a .75/consensus 4.76bn.