Pirelli debole in Borsa, paga numeri volumi Michelin

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Seduta di ribassi per Pirelli in Borsa dopo le indicazioni arrivate ieri dalla rivale francese Michelin. Il titolo del gruppo italiano degli pneumatici lascia sul parterre di Borsa oltre il 2% a 5,55 euro, posizionandosi al secondo posto tra i peggiori del Ftse Mib. Ieri Michelin ha alzato il velo sui volumi sell-in di giugno che evidenziano un calo generalizzato del settore auto e anche quello dei truck, con un trend inferiore alla guidance 2019. Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione di acquisto (rating buy) e il target price di 7,7 euro per Pirelli e 131,5 euro per Michelin.