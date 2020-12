Pirelli, collocato bond equity-linked per 500 milioni con scadenza al 2025

Valeria Panigada 15 dicembre 2020 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Pirelli ha concluso con successo il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured guaranteed equity-linked infruttifere di interesse con scadenza al 2025. Le domande hanno superato di diverse volte il controvalore dell’offerta. L'operazione di finanziamento consentirà al gruppo di ottimizzare il profilo del debito, allungandone le scadenze. I proventi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno utilizzati sia per la generale attività che per il rifinanziamento di parte del debito esistente. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea straordinaria e di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. L’assemblea si terrà non più tardi del 30 giugno 2021.