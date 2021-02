Pirelli balza del 5%, BofA dice ancora buy e alza target a 5,6

Redazione Finanza 4 febbraio 2021 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Dopo una prima parte di giornata in deciso rialzo, Pirelli continua ad avanzare a Piazza Affari. Il titolo del gruppo degli pneumatici prosegue il suo rally, mostrando una crescita di circa il 5% a 4,643 euro e mantenendo la vetta del Ftse Mib (+0,71%). A sostenere Pirelli le indicazioni arrivate oggi Bank of America che ha confermato la raccomandazione di acquisto (rating buy) e ha aumentato il target price a 5,6 euro da 4,4. Secondo gli esperti della banca americana il consensus è "eccessivamente cauto sulla traiettoria di ripresa". E l'aggiornamento del piano industriale, previsto per il 31 marzo, potrebbe "dare impulso" per un consensus più ottimista.