Pirelli affonda in Borsa dopo taglio guidance 2019 e rinvio nuovo piano

Titta Ferraro 30 ottobre 2019 - 09:47

MILANO (Finanza.com)

Vendite sul titolo Pirelli che cede il 6% circa in area 5,45 euro. Ieri sera la società ha diffuso i conti dei primi 9 mesi con ricavi per 4,04 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto ai 3,93 miliardi dei primi tre trimestri dello scorso anno, grazie al rafforzamento registrato sul segmento High Value, che oggi rappresenta il 67,4% dei ricavi complessivi. L'Ebit Adjusted è di 685 milioni di euro (dai 700,1 milioni di euro al 30 settembre 2018), con un margine Ebit Adjusted pari al 17% (17,8% al 30 settembre 2018). L'utile netto dei 9 mesi è di 385,7 milioni di euro, rispetto ai 378,1 milioni contabilizzati negli stessi mesi dello scorso anno (+2%)Tagliata la guidance di ebit adj 2019 (adj EBIT margin da 18/18,5%). Il mercato guarda anche al nuovo rinvio del Piano industriale 2020-22, che era atteso l'11 dicembre 2019 e che invece arriverà nel primo trimestre 2020 "a causa di mercati di riferimento sempre più sfidanti e la necessità di approntare nuove azioni per ridurre il break-even point già a partire dal 2020.