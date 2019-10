Pirelli accelera al rialzo su "effetto" Michelin

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Prosegue l'allungo in Borsa di Pirelli che ora si muove sui massimi di giornata. Il titolo del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera sale di oltre il 2% a 5,57 euro (massimo intraday toccato a 5,578 euro) sotto la spinta delle positive performance sulla Borsa francese di Michelin che sale di circa il 5% dopo i numeri trimestrali.In particolare, il gruppo francese degli pneumatici ha annunciato di avere chiuso i primi nove mesi con un fatturato di 17,897 miliardi di euro rispetto ai 16,217 miliardi di un anno fa, mostrando un rialzo di circa il 10,4 per cento. Confermate le stime per il 2019.