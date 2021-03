Pirelli accelera a Piazza Affari: volumi globali di mercato sell-in in crescita sia nell'auto che nel truck

Alessandra Caparello 19 marzo 2021 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

E’ BUY il titolo Pirelli per Equita. IN borsa le azioni salgono al momento dello 0,75% a 5,10 euro. A febbraio i volumi sell-in di mercato stimati da Michelin evidenziano un rimbalzo a livello globale sia nell’auto (OE +3% e AM +4% soprattutto grazie alla Cina) che nel truck (OE +40%, AM +21%), in parte attribuibile anche al pre-buy.Gli esperti della Sim considerano i volumi di mercato di febbraio coerenti con le proiezioni del 2021 pur segnalando che nell’auto sono inferiori alle stime sia di Pirelli (double digit) che Michelin (+6/+10%), ma il primo bimestre si confronta ancora con un mercato 2020 pre-COVID.